Текстовая трансляция

Гейм 1 - Алекс Мичелсен - взял свою подачу со счетом 40-40

Гейм 2 - Алекс Мичелсен - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40

Гейм 3 - Карен Хачанов - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40

Гейм 4 - Карен Хачанов - взял свою подачу со счетом 30-40

Гейм 5 - Карен Хачанов - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40

Гейм 6 - Карен Хачанов - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0

Гейм 7 - Алекс Мичелсен - взял свою подачу со счетом 40-40

Гейм 8 - Карен Хачанов - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0

Гейм 9 - Алекс Мичелсен - взял свою подачу со счетом 30-40

Гейм 10 - Карен Хачанов - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0

Гейм 11 - Алекс Мичелсен - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0

Гейм 12 - Карен Хачанов - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0

Гейм 13 - Алекс Мичелсен - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0

Гейм 14 - Карен Хачанов - взял свою подачу со счетом 15-40

Гейм 15 - Алекс Мичелсен - взял свою подачу со счетом 15-40

Гейм 16 - Карен Хачанов - взял свою подачу со счетом 40-40

Гейм 17 - Алекс Мичелсен - взял свою подачу со счетом 15-40

Гейм 18 - Карен Хачанов - взял свою подачу со счетом 15-40

Гейм 19 - Алекс Мичелсен - взял свою подачу со счетом 40-40

Гейм 20 - Карен Хачанов - взял свою подачу со счетом 40-40

Гейм 21 - Алекс Мичелсен - взял свою подачу со счетом 15-40