05.08.2025
Смотреть онлайн Алекс Мичелсен - Карен Хачанов 05.08.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Канада — ATP Торонто: Алекс Мичелсен — Карен Хачанов, 1/4 финала . Начало встречи 05 августа 2025 запланировано на 05:00 по московскому времени и пройдет на корте Centre Court.
МСК, 1/4 финала, Корт: Centre Court
ATP Торонто
Завершен
(4:6, 6:7)
(4:6, 6:7)
0 : 2
05 августа 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Алекс Мичелсен - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 2 - Алекс Мичелсен - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 3 - Карен Хачанов - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 4 - Карен Хачанов - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 5 - Карен Хачанов - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 6 - Карен Хачанов - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 7 - Алекс Мичелсен - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 8 - Карен Хачанов - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 9 - Алекс Мичелсен - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 10 - Карен Хачанов - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 11 - Алекс Мичелсен - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 12 - Карен Хачанов - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 13 - Алекс Мичелсен - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 14 - Карен Хачанов - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 15 - Алекс Мичелсен - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 16 - Карен Хачанов - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 17 - Алекс Мичелсен - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 18 - Карен Хачанов - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 19 - Алекс Мичелсен - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 20 - Карен Хачанов - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 21 - Алекс Мичелсен - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 22 - Карен Хачанов - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
История последних встреч
Алекс Мичелсен
Карен Хачанов
0 побед
1 победа
0%
100%
20.01.2026
Карен Хачанов
3:2
Алекс Мичелсен
Статистика матча
Эйсы
5
6
Двойные ошибки
3
5
Выигрыш первой подачи
67%
85%
Реализация брейк - пойнтов
14%
18%
Комментарии к матчу