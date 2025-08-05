05.08.2025
Смотреть онлайн Триша Мар - Анастасия Сысоева 05.08.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира UTR Pro Newport Beach Women: Триша Мар — Анастасия Сысоева . Начало встречи 05 августа 2025 запланировано на 03:40 по московскому времени и пройдет на корте The Tennis Club at Newport Beach - Court 18.
МСК, Корт: The Tennis Club at Newport Beach - Court 18
UTR Pro Newport Beach Women
Неявка команды
(Победитель: Анастасия Сысоева)
(Победитель: Анастасия Сысоева)
- : -
05 августа 2025
Комментарии к матчу