05.08.2025
Смотреть онлайн Стефани Шогрин - Александра Озерец 05.08.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира UTR Pro Newport Beach Women: Стефани Шогрин — Александра Озерец . Начало встречи 05 августа 2025 запланировано на 02:30 по московскому времени и пройдет на корте The Tennis Club at Newport Beach - Court 01.
МСК, Корт: The Tennis Club at Newport Beach - Court 01
UTR Pro Newport Beach Women
Неявка команды
(Победитель: Стефани Шогрин)
0 : 0
05 августа 2025
