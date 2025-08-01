01.08.2025
Смотреть онлайн Элайджа Чам - James O'Brien 01.08.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира UTR Pro Lovedale: Элайджа Чам — James O'Brien . Начало встречи 01 августа 2025 запланировано на 03:40 по московскому времени и пройдет на корте Signature Slam Academy - Court 3.
МСК, Корт: Signature Slam Academy - Court 3
UTR Pro Lovedale
Завершен
(5:7, 6:4, 6:2)
2 : 1
01 августа 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - James O'Brien - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 2 - Элайджа Чам - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 3 - James O'Brien - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 4 - Элайджа Чам - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 5 - Элайджа Чам - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 6 - Элайджа Чам - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 7 - James O'Brien - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 8 - James O'Brien - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 9 - James O'Brien - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 10 - Элайджа Чам - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 11 - James O'Brien - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 12 - James O'Brien - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 13 - James O'Brien - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 14 - Элайджа Чам - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 15 - James O'Brien - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 16 - Элайджа Чам - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 17 - Элайджа Чам - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 18 - Элайджа Чам - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 19 - James O'Brien - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 20 - Элайджа Чам - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 21 - James O'Brien - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 22 - Элайджа Чам - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 23 - Элайджа Чам - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 24 - Элайджа Чам - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 25 - Элайджа Чам - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 26 - James O'Brien - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 27 - James O'Brien - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 28 - Элайджа Чам - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 29 - Элайджа Чам - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 30 - Элайджа Чам - взял свою подачу со счетом 15-40
Статистика матча
Эйсы
1
3
Двойные ошибки
3
0
Выигрыш первой подачи
64%
61%
Реализация брейк - пойнтов
83%
43%
Комментарии к матчу