01.08.2025
Смотреть онлайн Дабин Ким/Цюйю Йе - Barry/Kawaguchi 01.08.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF W35 Nakhon Pathom WD: Дабин Ким/Цюйю Йе — Barry/Kawaguchi . Начало встречи 01 августа 2025 запланировано на 07:03 по московскому времени .
МСК
ITF W35 Nakhon Pathom WD
Завершен
(4:6, 6:4, 1:0)
(4:6, 6:4, 1:0)
2 : 1
01 августа 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Barry/Kawaguchi - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 2 - Barry/Kawaguchi - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 3 - Barry/Kawaguchi - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 4 - Дабин Ким/Цюйю Йе - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 5 - Дабин Ким/Цюйю Йе - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 6 - Дабин Ким/Цюйю Йе - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 7 - Дабин Ким/Цюйю Йе - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 8 - Barry/Kawaguchi - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 9 - Barry/Kawaguchi - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 10 - Barry/Kawaguchi - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 11 - Barry/Kawaguchi - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 12 - Дабин Ким/Цюйю Йе - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 13 - Дабин Ким/Цюйю Йе - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 14 - Дабин Ким/Цюйю Йе - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 15 - Barry/Kawaguchi - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 16 - Дабин Ким/Цюйю Йе - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 17 - Barry/Kawaguchi - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 18 - Дабин Ким/Цюйю Йе - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 19 - Barry/Kawaguchi - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 20 - Дабин Ким/Цюйю Йе - взял свою подачу со счетом 30-40
Статистика матча
Эйсы
0
1
Двойные ошибки
3
1
Выигрыш первой подачи
62%
67%
Реализация брейк - пойнтов
33%
27%
Комментарии к матчу