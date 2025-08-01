Смотреть онлайн Дабин Ким/Цюйю Йе - Barry/Kawaguchi 01.08.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF W35 Nakhon Pathom WD: Дабин Ким/Цюйю Йе — Barry/Kawaguchi . Начало встречи 01 августа 2025 запланировано на 07:03 по московскому времени .