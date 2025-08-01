01.08.2025
Смотреть онлайн Пэтси Даугтерс - Анастасия Сысоева 01.08.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира UTR Pro Los Angeles Women: Пэтси Даугтерс — Анастасия Сысоева . Начало встречи 01 августа 2025 запланировано на 02:35 по московскому времени и пройдет на корте David X. Marks Tennis Stadium - Court 6.
МСК, Корт: David X. Marks Tennis Stadium - Court 6
UTR Pro Los Angeles Women
Завершен
(4:6, 5:7)
(4:6, 5:7)
0 : 2
01 августа 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Анастасия Сысоева - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 2 - Пэтси Даугтерс - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 3 - Пэтси Даугтерс - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 4 - Анастасия Сысоева - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 5 - Анастасия Сысоева - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 6 - Анастасия Сысоева - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 7 - Пэтси Даугтерс - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 8 - Анастасия Сысоева - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 9 - Пэтси Даугтерс - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 10 - Анастасия Сысоева - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 11 - Анастасия Сысоева - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 12 - Пэтси Даугтерс - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 13 - Анастасия Сысоева - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 14 - Анастасия Сысоева - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 15 - Пэтси Даугтерс - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 16 - Анастасия Сысоева - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 17 - Пэтси Даугтерс - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 18 - Анастасия Сысоева - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 19 - Пэтси Даугтерс - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 20 - Пэтси Даугтерс - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 21 - Анастасия Сысоева - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 22 - Анастасия Сысоева - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Статистика матча
Эйсы
0
1
Двойные ошибки
5
6
Выигрыш первой подачи
51%
57%
Реализация брейк - пойнтов
38%
83%
Комментарии к матчу