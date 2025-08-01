Гейм 1 - Анастасия Сысоева - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40

Гейм 2 - Пэтси Даугтерс - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40

Гейм 3 - Пэтси Даугтерс - взял свою подачу со счетом 30-40

Гейм 4 - Анастасия Сысоева - взял свою подачу со счетом 30-40

Гейм 5 - Анастасия Сысоева - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40

Гейм 6 - Анастасия Сысоева - взял свою подачу со счетом 30-40

Гейм 7 - Пэтси Даугтерс - взял свою подачу со счетом 15-40

Гейм 8 - Анастасия Сысоева - взял свою подачу со счетом 40-40

Гейм 9 - Пэтси Даугтерс - взял свою подачу со счетом 30-40

Гейм 10 - Анастасия Сысоева - взял свою подачу со счетом 40-40

Гейм 11 - Анастасия Сысоева - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40

Гейм 12 - Пэтси Даугтерс - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40

Гейм 13 - Анастасия Сысоева - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40

Гейм 14 - Анастасия Сысоева - взял свою подачу со счетом 40-40

Гейм 15 - Пэтси Даугтерс - взял свою подачу со счетом 40-40

Гейм 16 - Анастасия Сысоева - взял свою подачу со счетом 15-40

Гейм 17 - Пэтси Даугтерс - взял свою подачу со счетом 40-40

Гейм 18 - Анастасия Сысоева - взял свою подачу со счетом 40-40

Гейм 19 - Пэтси Даугтерс - взял свою подачу со счетом 30-40

Гейм 20 - Пэтси Даугтерс - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40

Гейм 21 - Анастасия Сысоева - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40

Гейм 22 - Анастасия Сысоева - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0