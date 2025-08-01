01.08.2025
Смотреть онлайн Shaira Hope Rivera - Veronika Miroshnichenko 01.08.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира UTR Pro Los Angeles Women: Shaira Hope Rivera — Veronika Miroshnichenko . Начало встречи 01 августа 2025 запланировано на 01:10 по московскому времени и пройдет на корте David X. Marks Tennis Stadium - Court 6.
МСК, Корт: David X. Marks Tennis Stadium - Court 6
UTR Pro Los Angeles Women
Завершен
(0:6, 3:6)
(0:6, 3:6)
0 : 2
01 августа 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Veronika Miroshnichenko - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 2 - Veronika Miroshnichenko - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 3 - Veronika Miroshnichenko - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 4 - Veronika Miroshnichenko - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 5 - Veronika Miroshnichenko - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 6 - Veronika Miroshnichenko - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 7 - Veronika Miroshnichenko - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 8 - Veronika Miroshnichenko - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 9 - Veronika Miroshnichenko - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 10 - Veronika Miroshnichenko - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 11 - Shaira Hope Rivera - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 12 - Shaira Hope Rivera - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 13 - Veronika Miroshnichenko - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 14 - Shaira Hope Rivera - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 15 - Veronika Miroshnichenko - взял свою подачу со счетом 15-40
Статистика матча
Эйсы
0
0
Двойные ошибки
11
4
Выигрыш первой подачи
59%
78%
Реализация брейк - пойнтов
50%
56%
Комментарии к матчу