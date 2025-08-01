01.08.2025
Смотреть онлайн Азира Ахмед - Эмми Колышко 01.08.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира UTR Pro Blacksburg Women: Азира Ахмед — Эмми Колышко . Начало встречи 01 августа 2025 запланировано на 00:35 по московскому времени и пройдет на корте Burrows-Burleson Tennis Center - Court 5.
МСК, Корт: Burrows-Burleson Tennis Center - Court 5
UTR Pro Blacksburg Women
Завершен
(5:7, 6:1, 7:5)
2 : 1
01 августа 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Эмми Колышко - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 2 - Эмми Колышко - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 3 - Эмми Колышко - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 4 - Эмми Колышко - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 5 - Эмми Колышко - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 6 - Азира Ахмед - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 7 - Азира Ахмед - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 8 - Азира Ахмед - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 9 - Азира Ахмед - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 10 - Азира Ахмед - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 11 - Эмми Колышко - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 12 - Эмми Колышко - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 13 - Эмми Колышко - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 14 - Азира Ахмед - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 15 - Азира Ахмед - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 16 - Азира Ахмед - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 17 - Азира Ахмед - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 18 - Азира Ахмед - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 19 - Азира Ахмед - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 20 - Эмми Колышко - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 21 - Азира Ахмед - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 22 - Эмми Колышко - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 23 - Эмми Колышко - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 24 - Эмми Колышко - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 25 - Азира Ахмед - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 26 - Азира Ахмед - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 27 - Эмми Колышко - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 28 - Азира Ахмед - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 29 - Азира Ахмед - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 30 - Азира Ахмед - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 31 - Азира Ахмед - взял свою подачу со счетом 40-40
Статистика матча
Эйсы
2
2
Двойные ошибки
7
12
Выигрыш первой подачи
55%
52%
Реализация брейк - пойнтов
64%
47%
Комментарии к матчу