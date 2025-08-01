Гейм 1 - Эмми Колышко - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40

Гейм 2 - Эмми Колышко - взял свою подачу со счетом 30-40

Гейм 3 - Эмми Колышко - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40

Гейм 4 - Эмми Колышко - взял свою подачу со счетом 40-40

Гейм 5 - Эмми Колышко - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40

Гейм 6 - Азира Ахмед - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40

Гейм 7 - Азира Ахмед - взял свою подачу со счетом 30-40

Гейм 8 - Азира Ахмед - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40

Гейм 9 - Азира Ахмед - взял свою подачу со счетом 40-40

Гейм 10 - Азира Ахмед - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40

Гейм 11 - Эмми Колышко - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40

Гейм 12 - Эмми Колышко - взял свою подачу со счетом 40-40

Гейм 13 - Эмми Колышко - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40

Гейм 14 - Азира Ахмед - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40

Гейм 15 - Азира Ахмед - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0