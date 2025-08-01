01.08.2025
Смотреть онлайн Jeselle Maris Ante - Даниэла Борруэль 01.08.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира UTR Pro Los Angeles Women: Jeselle Maris Ante — Даниэла Борруэль . Начало встречи 01 августа 2025 запланировано на 04:55 по московскому времени и пройдет на корте David X. Marks Tennis Stadium - Court 6.
МСК, Корт: David X. Marks Tennis Stadium - Court 6
UTR Pro Los Angeles Women
Завершен
(6:4, 4:6, 2:6)
1 : 2
01 августа 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Jeselle Maris Ante - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 2 - Даниэла Борруэль - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 3 - Jeselle Maris Ante - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 4 - Jeselle Maris Ante - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 5 - Jeselle Maris Ante - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 6 - Даниэла Борруэль - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 7 - Даниэла Борруэль - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 8 - Даниэла Борруэль - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 9 - Jeselle Maris Ante - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 10 - Jeselle Maris Ante - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 11 - Даниэла Борруэль - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 12 - Даниэла Борруэль - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 13 - Jeselle Maris Ante - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 14 - Даниэла Борруэль - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 15 - Jeselle Maris Ante - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 16 - Даниэла Борруэль - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 17 - Jeselle Maris Ante - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 18 - Даниэла Борруэль - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 19 - Jeselle Maris Ante - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 20 - Даниэла Борруэль - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 21 - Даниэла Борруэль - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 22 - Даниэла Борруэль - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 23 - Jeselle Maris Ante - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 24 - Даниэла Борруэль - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 25 - Даниэла Борруэль - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 26 - Jeselle Maris Ante - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 27 - Даниэла Борруэль - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 28 - Даниэла Борруэль - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Статистика матча
Эйсы
0
0
Двойные ошибки
12
7
Выигрыш первой подачи
48%
45%
Реализация брейк - пойнтов
60%
65%
Комментарии к матчу