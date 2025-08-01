01.08.2025
Смотреть онлайн Fernandez/Schenekenberg - Gimenez/De Freitas 01.08.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF M15 Joinville MD: Fernandez/Schenekenberg — Gimenez/De Freitas . Начало встречи 01 августа 2025 запланировано на 02:50 по московскому времени .
МСК
ITF M15 Joinville MD
Завершен
(2:6, 6:7)
0 : 2
01 августа 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Gimenez/De Freitas - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 2 - Gimenez/De Freitas - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 3 - Fernandez/Schenekenberg - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 4 - Gimenez/De Freitas - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 5 - Gimenez/De Freitas - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 6 - Gimenez/De Freitas - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 7 - Fernandez/Schenekenberg - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 8 - Gimenez/De Freitas - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 9 - Fernandez/Schenekenberg - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 10 - Gimenez/De Freitas - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 11 - Fernandez/Schenekenberg - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 12 - Gimenez/De Freitas - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 13 - Gimenez/De Freitas - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 14 - Gimenez/De Freitas - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 15 - Fernandez/Schenekenberg - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 16 - Gimenez/De Freitas - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 17 - Fernandez/Schenekenberg - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 18 - Fernandez/Schenekenberg - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 19 - Fernandez/Schenekenberg - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 20 - Gimenez/De Freitas - взял свою подачу со счетом 15-40
Статистика матча
Эйсы
3
3
Двойные ошибки
3
4
Выигрыш первой подачи
71%
75%
Реализация брейк - пойнтов
100%
60%
