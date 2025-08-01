01.08.2025
Смотреть онлайн Daniel/Zamarripa - Anderson/Hu 01.08.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF W75 Lexington WD: Daniel/Zamarripa — Anderson/Hu . Начало встречи 01 августа 2025 запланировано на 01:30 по московскому времени .
МСК
ITF W75 Lexington WD
Завершен
(6:1, 2:4)
1 : 1
01 августа 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Daniel/Zamarripa - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 2 - Daniel/Zamarripa - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 3 - Daniel/Zamarripa - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 4 - Anderson/Hu - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 5 - Daniel/Zamarripa - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 6 - Daniel/Zamarripa - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 7 - Daniel/Zamarripa - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 8 - Anderson/Hu - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 9 - Anderson/Hu - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 10 - Daniel/Zamarripa - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 11 - Anderson/Hu - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 12 - Anderson/Hu - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 13 - Daniel/Zamarripa - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Отказ от игnры
Статистика матча
Эйсы
1
1
Двойные ошибки
1
0
Выигрыш первой подачи
77%
61%
Реализация брейк - пойнтов
100%
67%
Комментарии к матчу