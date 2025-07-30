30.07.2025
Смотреть онлайн Дирай Коданча - Yuhei Kono 30.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF M15 Nakhon Pathom: Дирай Коданча — Yuhei Kono . Начало встречи 30 июля 2025 запланировано на 06:30 по московскому времени .
МСК
ITF M15 Nakhon Pathom
Завершен
(6:7, 1:6)
0 : 2
30 июля 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Yuhei Kono - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 2 - Yuhei Kono - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 3 - Dheeraj K Srinivasan - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 4 - Yuhei Kono - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 5 - Dheeraj K Srinivasan - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 6 - Yuhei Kono - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 7 - Dheeraj K Srinivasan - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 8 - Dheeraj K Srinivasan - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 9 - Dheeraj K Srinivasan - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 10 - Yuhei Kono - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 11 - Dheeraj K Srinivasan - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 12 - Yuhei Kono - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 14 - Yuhei Kono - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 15 - Dheeraj K Srinivasan - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 16 - Yuhei Kono - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 17 - Yuhei Kono - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 18 - Yuhei Kono - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 19 - Yuhei Kono - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Статистика матча
Эйсы
9
1
Двойные ошибки
2
2
Выигрыш первой подачи
68%
69%
Реализация брейк - пойнтов
25%
100%
