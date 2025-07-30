30.07.2025
Смотреть онлайн Hu/Xu - Aikawa M / Ozeki A 30.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF W15 Luan WD: Hu/Xu — Aikawa M / Ozeki A . Начало встречи 30 июля 2025 запланировано на 09:00 по московскому времени .
МСК
ITF W15 Luan WD
Завершен
(6:2, 5:1)
2 : 0
30 июля 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Hu/Xu - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 2 - Hu/Xu - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 3 - Hu/Xu - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 4 - Aikawa M / Ozeki A - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 5 - Aikawa M / Ozeki A - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 6 - Hu/Xu - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 7 - Hu/Xu - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 8 - Hu/Xu - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 9 - Hu/Xu - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 10 - Hu/Xu - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 11 - Hu/Xu - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 12 - Hu/Xu - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 13 - Hu/Xu - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 14 - Aikawa M / Ozeki A - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 15 - Hu/Xu - взял свою подачу со счетом 30-40
Статистика матча
Эйсы
0
0
Двойные ошибки
1
4
Выигрыш первой подачи
79%
50%
Реализация брейк - пойнтов
62%
25%
