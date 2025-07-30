Смотреть онлайн Tristan Schoolkate - Маттео Арнальди 30.07.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Канада — ATP Торонто: Tristan Schoolkate — Маттео Арнальди, 1/32 финала . Начало встречи 30 июля 2025 запланировано на 03:30 по московскому времени и пройдет на корте Court 4.