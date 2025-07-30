30.07.2025
Смотреть онлайн Tristan Schoolkate - Маттео Арнальди 30.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Канада — ATP Торонто: Tristan Schoolkate — Маттео Арнальди, 1/32 финала . Начало встречи 30 июля 2025 запланировано на 03:30 по московскому времени и пройдет на корте Court 4.
МСК, 1/32 финала, Корт: Court 4
ATP Торонто
Завершен
(3:6, 6:3, 3:6)
1 : 2
30 июля 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Маттео Арнальди - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 2 - Tristan Schoolkate - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 3 - Маттео Арнальди - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 4 - Tristan Schoolkate - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 5 - Маттео Арнальди - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 6 - Tristan Schoolkate - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 7 - Маттео Арнальди - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 8 - Маттео Арнальди - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 9 - Маттео Арнальди - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 10 - Tristan Schoolkate - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 11 - Маттео Арнальди - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 12 - Tristan Schoolkate - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 13 - Tristan Schoolkate - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 14 - Tristan Schoolkate - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 15 - Маттео Арнальди - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 16 - Tristan Schoolkate - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 17 - Маттео Арнальди - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 18 - Tristan Schoolkate - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 19 - Маттео Арнальди - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 20 - Маттео Арнальди - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 21 - Маттео Арнальди - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 22 - Tristan Schoolkate - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 23 - Маттео Арнальди - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 24 - Маттео Арнальди - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 25 - Tristan Schoolkate - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 26 - Tristan Schoolkate - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 27 - Маттео Арнальди - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Статистика матча
Эйсы
6
12
Двойные ошибки
7
8
Выигрыш первой подачи
73%
82%
Реализация брейк - пойнтов
25%
33%
Комментарии к матчу