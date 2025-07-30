Фрибет 15000₽
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
ЗАБРАТЬ!
Войти
Рейтинг букмекеров
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000 Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
30.07.2025

Смотреть онлайн Даниил Медведев - Далибор Сврчина 30.07.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира КанадаATP Торонто: Даниил МедведевДалибор Сврчина, 1/32 финала . Начало встречи 30 июля 2025 запланировано на 01:40 по московскому времени и пройдет на корте Motorola razr Grandstand Court.

МСК, 1/32 финала, Корт: Motorola razr Grandstand Court
ATP Торонто
Даниил Медведев
Завершен
(7:6, 6:4)
2 : 0
30 июля 2025
Далибор Сврчина
Смотреть онлайн
Бонус 17 тысяч рублей при регистрации в Фонбет
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Далибор Сврчина - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 2 - Даниил Медведев - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 3 - Далибор Сврчина - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 4 - Даниил Медведев - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 5 - Даниил Медведев - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 6 - Далибор Сврчина - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 7 - Даниил Медведев - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 8 - Даниил Медведев - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 9 - Далибор Сврчина - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 10 - Далибор Сврчина - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 11 - Далибор Сврчина - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 12 - Даниил Медведев - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 14 - Даниил Медведев - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 15 - Далибор Сврчина - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 16 - Далибор Сврчина - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 17 - Даниил Медведев - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 18 - Даниил Медведев - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 19 - Далибор Сврчина - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 20 - Далибор Сврчина - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 21 - Даниил Медведев - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 22 - Даниил Медведев - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 23 - Даниил Медведев - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40

История последних встреч

Даниил Медведев
Даниил Медведев
Далибор Сврчина
Даниил Медведев
1 победа
0 побед
100%
0%
04.10.2025
Далибор Сврчина
Далибор Сврчина
0:2
Даниил Медведев
Даниил Медведев
Обзор

Статистика матча

Эйсы
4
0
Двойные ошибки
5
5
Выигрыш первой подачи
71%
66%
Реализация брейк - пойнтов
33%
50%
Комментарии к матчу
Рекомендуем букмекеров
все
5 000 ₽
Играть
Фрибет за регистрацию
3000 ₽
Играть
Фрибет новым игрокам
$1000
Играть
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
7777 ₽
Играть
Безусловный ФРИБЕТ 7777 ₽
15 000 ₽
Играть
ФРИБЕТ 15 000 руб. без условий!
25 000 ₽
Играть
Бонус до 25 000 руб. новым клиентам
100 000 ₽
Играть
Фрибет 100 000 ₽ новым клиентам
5000 ₽
Играть
Фрибет 5000 рублей новым клиентам
31 000 ₽
Играть
31 000 рублей за регистрацию
15 000 ₽
Играть
Бонус 15 000 в мобильном приложении!
иконка Топ турниры
ATP Файналс
ATP Файналс
Итоговый чемпионат ATP — пары
Итоговый чемпионат ATP — пары
иконка Популярные матчи
СКА СКА
Локомотив Локомотив
27 Января
19:44
Металлург Металлург
Трактор Трактор
27 Января
17:00
Буран Воронеж Буран Воронеж
Торпедо-Горький Торпедо-Горький
27 Января
19:00
Фиорентина Фиорентина
Комо Комо
27 Января
23:00
МХК Спартак МХК Спартак
Динамо-Шинник Динамо-Шинник
27 Января
18:30
Металлург Новокузнецк Металлург Новокузнецк
Горняк Учалы Горняк Учалы
27 Января
15:00
Юкурит Юкурит
Таппара Таппара
27 Января
17:30
Ильвес Ильвес
Ваасан Спорт Ваасан Спорт
27 Января
17:30
ТПС ТПС
КалПа КалПа
27 Января
17:30
Аугсберг Пантер Аугсберг Пантер
Берлин Айсберен Берлин Айсберен
27 Января
21:30
иконка Рейтинг
Рейтинг ATP
Рейтинг WTA