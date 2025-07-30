30.07.2025
Смотреть онлайн Даниил Медведев - Далибор Сврчина 30.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Канада — ATP Торонто: Даниил Медведев — Далибор Сврчина, 1/32 финала . Начало встречи 30 июля 2025 запланировано на 01:40 по московскому времени и пройдет на корте Motorola razr Grandstand Court.
МСК, 1/32 финала, Корт: Motorola razr Grandstand Court
ATP Торонто
Завершен
(7:6, 6:4)
2 : 0
30 июля 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Далибор Сврчина - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 2 - Даниил Медведев - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 3 - Далибор Сврчина - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 4 - Даниил Медведев - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 5 - Даниил Медведев - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 6 - Далибор Сврчина - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 7 - Даниил Медведев - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 8 - Даниил Медведев - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 9 - Далибор Сврчина - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 10 - Далибор Сврчина - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 11 - Далибор Сврчина - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 12 - Даниил Медведев - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 14 - Даниил Медведев - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 15 - Далибор Сврчина - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 16 - Далибор Сврчина - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 17 - Даниил Медведев - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 18 - Даниил Медведев - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 19 - Далибор Сврчина - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 20 - Далибор Сврчина - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 21 - Даниил Медведев - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 22 - Даниил Медведев - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 23 - Даниил Медведев - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
История последних встреч
Даниил Медведев
Далибор Сврчина
1 победа
0 побед
100%
0%
04.10.2025
Далибор Сврчина
0:2
Даниил Медведев
Статистика матча
Эйсы
4
0
Двойные ошибки
5
5
Выигрыш первой подачи
71%
66%
Реализация брейк - пойнтов
33%
50%
