30.07.2025
МСК
ITF W35 Nakhon Pathom
Завершен
(6:7, 2:5)
0 : 2
30 июля 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Моник Барри - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 2 - Моник Барри - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 3 - Харуна Аракава - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 4 - Харуна Аракава - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 5 - Харуна Аракава - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 6 - Моник Барри - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 7 - Моник Барри - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 8 - Харуна Аракава - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 9 - Харуна Аракава - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 10 - Моник Барри - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 11 - Моник Барри - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 12 - Харуна Аракава - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 14 - Харуна Аракава - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 15 - Моник Барри - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 16 - Моник Барри - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 17 - Моник Барри - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 18 - Моник Барри - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 19 - Харуна Аракава - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 20 - Моник Барри - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 21 - Моник Барри - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Статистика матча
Эйсы
0
1
Двойные ошибки
0
2
Выигрыш первой подачи
49%
60%
Реализация брейк - пойнтов
50%
55%
