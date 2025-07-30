30.07.2025
Смотреть онлайн Буньями Тамчайват - Жихо Шин 30.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF W35 Nakhon Pathom: Буньями Тамчайват — Жихо Шин . Начало встречи 30 июля 2025 запланировано на 05:00 по московскому времени .
МСК
ITF W35 Nakhon Pathom
Завершен
(7:5, 6:1)
2 : 0
30 июля 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Жихо Шин - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 2 - Жихо Шин - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 3 - Жихо Шин - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 4 - Буньями Тамчайват - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 5 - Буньями Тамчайват - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 6 - Жихо Шин - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 7 - Буньями Тамчайват - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 8 - Буньями Тамчайват - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 9 - Буньями Тамчайват - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 10 - Жихо Шин - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 11 - Буньями Тамчайват - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 12 - Буньями Тамчайват - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 13 - Буньями Тамчайват - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 14 - Буньями Тамчайват - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 15 - Буньями Тамчайват - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 16 - Буньями Тамчайват - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 17 - Буньями Тамчайват - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 18 - Жихо Шин - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 19 - Буньями Тамчайват - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Статистика матча
Эйсы
1
0
Двойные ошибки
2
5
Выигрыш первой подачи
66%
53%
Реализация брейк - пойнтов
83%
100%
