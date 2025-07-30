30.07.2025
Смотреть онлайн Aggarwal/Yadav - Amiri/Sharma 30.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF M15 Bali MD: Aggarwal/Yadav — Amiri/Sharma . Начало встречи 30 июля 2025 запланировано на 09:00 по московскому времени .
МСК
ITF M15 Bali MD
Завершен
(6:2, 1:6, 0:1)
1 : 2
30 июля 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Aggarwal/Yadav - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 2 - Aggarwal/Yadav - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 3 - Aggarwal/Yadav - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 4 - Aggarwal/Yadav - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 5 - Amiri/Sharma - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 6 - Aggarwal/Yadav - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 7 - Amiri/Sharma - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 8 - Aggarwal/Yadav - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 9 - Amiri/Sharma - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 10 - Amiri/Sharma - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 11 - Aggarwal/Yadav - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 12 - Amiri/Sharma - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 13 - Amiri/Sharma - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 14 - Amiri/Sharma - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 15 - Amiri/Sharma - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Статистика матча
Эйсы
2
0
Двойные ошибки
2
1
Выигрыш первой подачи
60%
52%
Реализация брейк - пойнтов
50%
56%
Комментарии к матчу