30.07.2025
Смотреть онлайн Нуно Борхес - Факундо Багниш 30.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Канада — ATP Торонто: Нуно Борхес — Факундо Багниш, 1/32 финала . Начало встречи 30 июля 2025 запланировано на 00:20 по московскому времени и пройдет на корте Court 4.
МСК, 1/32 финала, Корт: Court 4
ATP Торонто
Завершен
(5:7, 7:6, 6:2)
2 : 1
30 июля 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Нуно Борхес - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 2 - Факундо Багниш - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 3 - Нуно Борхес - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 4 - Факундо Багниш - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 5 - Нуно Борхес - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 6 - Факундо Багниш - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 7 - Нуно Борхес - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 8 - Факундо Багниш - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 9 - Нуно Борхес - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 10 - Факундо Багниш - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 11 - Факундо Багниш - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 12 - Факундо Багниш - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 13 - Нуно Борхес - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 14 - Факундо Багниш - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 15 - Нуно Борхес - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 16 - Факундо Багниш - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 17 - Нуно Борхес - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 18 - Факундо Багниш - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 19 - Нуно Борхес - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 20 - Факундо Багниш - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 21 - Нуно Борхес - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 22 - Факундо Багниш - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 23 - Нуно Борхес - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 24 - Факундо Багниш - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 26 - Факундо Багниш - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 27 - Нуно Борхес - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 28 - Факундо Багниш - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 29 - Нуно Борхес - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 30 - Нуно Борхес - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 31 - Нуно Борхес - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 32 - Нуно Борхес - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 33 - Нуно Борхес - взял свою подачу со счетом 40-40
Статистика матча
Эйсы
15
5
Двойные ошибки
0
1
Выигрыш первой подачи
76%
67%
Реализация брейк - пойнтов
15%
25%
