Смотреть онлайн Нуно Борхес - Факундо Багниш 30.07.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Канада — ATP Торонто: Нуно Борхес — Факундо Багниш, 1/32 финала . Начало встречи 30 июля 2025 запланировано на 00:20 по московскому времени и пройдет на корте Court 4.