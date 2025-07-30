Фрибет 15000₽
30.07.2025

Смотреть онлайн Роман Сафиуллин - Каспер Рууд 30.07.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира КанадаATP Торонто: Роман СафиуллинКаспер Рууд, 1/32 финала . Начало встречи 30 июля 2025 запланировано на 00:00 по московскому времени и пройдет на корте Motorola razr Grandstand Court.

МСК, 1/32 финала, Корт: Motorola razr Grandstand Court
ATP Торонто
Роман Сафиуллин
Завершен
(3:6, 3:6)
0 : 2
30 июля 2025
Каспер Рууд
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Роман Сафиуллин - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 2 - Каспер Рууд - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 3 - Роман Сафиуллин - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 4 - Каспер Рууд - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 5 - Каспер Рууд - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 6 - Каспер Рууд - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 7 - Каспер Рууд - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 8 - Роман Сафиуллин - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 9 - Каспер Рууд - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 10 - Каспер Рууд - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 11 - Роман Сафиуллин - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 12 - Каспер Рууд - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 13 - Роман Сафиуллин - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 14 - Каспер Рууд - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 15 - Роман Сафиуллин - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 16 - Каспер Рууд - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 17 - Каспер Рууд - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 18 - Каспер Рууд - взял свою подачу со счетом 40-40

Статистика матча

Эйсы
6
7
Двойные ошибки
3
2
Выигрыш первой подачи
61%
73%
Реализация брейк - пойнтов
33%
80%
Комментарии к матчу
