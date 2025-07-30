30.07.2025
Смотреть онлайн Роман Сафиуллин - Каспер Рууд 30.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Канада — ATP Торонто: Роман Сафиуллин — Каспер Рууд, 1/32 финала . Начало встречи 30 июля 2025 запланировано на 00:00 по московскому времени и пройдет на корте Motorola razr Grandstand Court.
МСК, 1/32 финала, Корт: Motorola razr Grandstand Court
ATP Торонто
Завершен
(3:6, 3:6)
0 : 2
30 июля 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Роман Сафиуллин - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 2 - Каспер Рууд - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 3 - Роман Сафиуллин - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 4 - Каспер Рууд - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 5 - Каспер Рууд - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 6 - Каспер Рууд - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 7 - Каспер Рууд - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 8 - Роман Сафиуллин - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 9 - Каспер Рууд - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 10 - Каспер Рууд - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 11 - Роман Сафиуллин - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 12 - Каспер Рууд - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 13 - Роман Сафиуллин - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 14 - Каспер Рууд - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 15 - Роман Сафиуллин - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 16 - Каспер Рууд - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 17 - Каспер Рууд - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 18 - Каспер Рууд - взял свою подачу со счетом 40-40
Статистика матча
Эйсы
6
7
Двойные ошибки
3
2
Выигрыш первой подачи
61%
73%
Реализация брейк - пойнтов
33%
80%
