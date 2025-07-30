Фрибет 15000₽
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
ЗАБРАТЬ!
Войти
Рейтинг букмекеров
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000 Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
30.07.2025

Смотреть онлайн Денис Шаповалов - Лернер Тин 30.07.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира КанадаATP Торонто: Денис ШаповаловЛернер Тин, 1/32 финала . Начало встречи 30 июля 2025 запланировано на 02:00 по московскому времени и пройдет на корте Centre Court.

МСК, 1/32 финала, Корт: Centre Court
ATP Торонто
Денис Шаповалов
Завершен
(6:7, 5:7)
0 : 2
30 июля 2025
Лернер Тин
Смотреть онлайн
Бонус 17 тысяч рублей при регистрации в Фонбет
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Денис Шаповалов - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 2 - Лернер Тин - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 3 - Денис Шаповалов - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 4 - Лернер Тин - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 5 - Денис Шаповалов - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 6 - Денис Шаповалов - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 7 - Денис Шаповалов - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 8 - Лернер Тин - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 9 - Лернер Тин - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 10 - Лернер Тин - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 11 - Денис Шаповалов - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 12 - Лернер Тин - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 14 - Лернер Тин - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 15 - Денис Шаповалов - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 16 - Лернер Тин - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 17 - Денис Шаповалов - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 18 - Денис Шаповалов - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 19 - Лернер Тин - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 20 - Денис Шаповалов - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 21 - Денис Шаповалов - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 22 - Лернер Тин - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 23 - Лернер Тин - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 24 - Лернер Тин - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 25 - Лернер Тин - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40

Статистика матча

Эйсы
5
2
Двойные ошибки
8
4
Выигрыш первой подачи
66%
76%
Реализация брейк - пойнтов
75%
44%
Комментарии к матчу
Рекомендуем букмекеров
все
5 000 ₽
Играть
Фрибет за регистрацию
3000 ₽
Играть
Фрибет новым игрокам
$1000
Играть
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
7777 ₽
Играть
Безусловный ФРИБЕТ 7777 ₽
15 000 ₽
Играть
ФРИБЕТ 15 000 руб. без условий!
25 000 ₽
Играть
Бонус до 25 000 руб. новым клиентам
100 000 ₽
Играть
Фрибет 100 000 ₽ новым клиентам
5000 ₽
Играть
Фрибет 5000 рублей новым клиентам
31 000 ₽
Играть
31 000 рублей за регистрацию
15 000 ₽
Играть
Бонус 15 000 в мобильном приложении!
иконка Топ турниры
ATP Файналс
ATP Файналс
Итоговый чемпионат ATP — пары
Итоговый чемпионат ATP — пары
иконка Популярные матчи
Автомобилист Автомобилист
Амур Амур
26 Января
17:00
Авангард Авангард
Адмирал Адмирал
26 Января
16:30
ЦСКА ЦСКА
Северсталь Северсталь
26 Января
19:30
Динамо Москва Динамо Москва
Лада Лада
26 Января
19:30
Торпедо Торпедо
Сибирь Сибирь
26 Января
19:00
Динамо Минск Динамо Минск
Салават Юлаев Салават Юлаев
26 Января
19:10
ХК Сочи ХК Сочи
Куньлунь Ред Стар Куньлунь Ред Стар
26 Января
19:30
Верона Верона
Удинезе Удинезе
26 Января
22:45
ЦСК ВВС ЦСК ВВС
АКМ Новомосковск АКМ Новомосковск
26 Января
18:00
СКА-Нева СКА-Нева
Ижсталь Ижевск Ижсталь Ижевск
26 Января
19:00
иконка Рейтинг
Рейтинг ATP
Рейтинг WTA