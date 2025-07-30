30.07.2025
Смотреть онлайн Денис Шаповалов - Лернер Тин 30.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Канада — ATP Торонто: Денис Шаповалов — Лернер Тин, 1/32 финала . Начало встречи 30 июля 2025 запланировано на 02:00 по московскому времени и пройдет на корте Centre Court.
МСК, 1/32 финала, Корт: Centre Court
ATP Торонто
Завершен
(6:7, 5:7)
(6:7, 5:7)
0 : 2
30 июля 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Денис Шаповалов - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 2 - Лернер Тин - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 3 - Денис Шаповалов - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 4 - Лернер Тин - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 5 - Денис Шаповалов - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 6 - Денис Шаповалов - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 7 - Денис Шаповалов - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 8 - Лернер Тин - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 9 - Лернер Тин - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 10 - Лернер Тин - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 11 - Денис Шаповалов - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 12 - Лернер Тин - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 14 - Лернер Тин - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 15 - Денис Шаповалов - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 16 - Лернер Тин - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 17 - Денис Шаповалов - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 18 - Денис Шаповалов - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 19 - Лернер Тин - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 20 - Денис Шаповалов - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 21 - Денис Шаповалов - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 22 - Лернер Тин - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 23 - Лернер Тин - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 24 - Лернер Тин - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 25 - Лернер Тин - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Статистика матча
Эйсы
5
2
Двойные ошибки
8
4
Выигрыш первой подачи
66%
76%
Реализация брейк - пойнтов
75%
44%
Комментарии к матчу