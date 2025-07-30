30.07.2025
Смотреть онлайн Александр Зверев - Адам Волтон 30.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Канада — ATP Торонто: Александр Зверев — Адам Волтон, 1/32 финала . Начало встречи 30 июля 2025 запланировано на 04:00 по московскому времени и пройдет на корте Centre Court.
МСК, 1/32 финала, Корт: Centre Court
ATP Торонто
Завершен
(7:6, 6:4)
2 : 0
30 июля 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Адам Волтон - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 2 - Александр Зверев - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 3 - Адам Волтон - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 4 - Александр Зверев - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 5 - Адам Волтон - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 6 - Александр Зверев - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 7 - Адам Волтон - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 8 - Александр Зверев - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 9 - Адам Волтон - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 10 - Александр Зверев - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 11 - Адам Волтон - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 12 - Александр Зверев - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 14 - Александр Зверев - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 15 - Адам Волтон - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 16 - Александр Зверев - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 17 - Адам Волтон - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 18 - Александр Зверев - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 19 - Александр Зверев - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 20 - Александр Зверев - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 21 - Адам Волтон - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 22 - Адам Волтон - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 23 - Александр Зверев - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Статистика матча
Эйсы
7
5
Двойные ошибки
1
6
Выигрыш первой подачи
90%
73%
Реализация брейк - пойнтов
33%
33%
Комментарии к матчу