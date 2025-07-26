Смотреть онлайн Пей Хсуань Чжен/Ю-Чиех Се - Jin Y / Li Z 26.07.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF M15 Wuning MD: Пей Хсуань Чжен/Ю-Чиех Се — Jin Y / Li Z . Начало встречи 26 июля 2025 запланировано на 04:00 по московскому времени .