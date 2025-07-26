Фрибет 15000₽
26.07.2025

Смотреть онлайн Пей Хсуань Чжен/Ю-Чиех Се - Jin Y / Li Z 26.07.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF M15 Wuning MD: Пей Хсуань Чжен/Ю-Чиех СеJin Y / Li Z . Начало встречи 26 июля 2025 запланировано на 04:00 по московскому времени .

МСК
ITF M15 Wuning MD
Пей Хсуань Чжен/Ю-Чиех Се
Завершен
(5:7, 5:7)
0 : 2
26 июля 2025
Jin Y / Li Z
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Jin Y / Li Z - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 2 - Пей Хсуань Чжен/Ю-Чиех Се - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 3 - Jin Y / Li Z - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 4 - Jin Y / Li Z - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 5 - Jin Y / Li Z - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 6 - Пей Хсуань Чжен/Ю-Чиех Се - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 7 - Пей Хсуань Чжен/Ю-Чиех Се - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 8 - Jin Y / Li Z - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 9 - Пей Хсуань Чжен/Ю-Чиех Се - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 10 - Пей Хсуань Чжен/Ю-Чиех Се - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 11 - Jin Y / Li Z - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 12 - Jin Y / Li Z - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 13 - Пей Хсуань Чжен/Ю-Чиех Се - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 14 - Пей Хсуань Чжен/Ю-Чиех Се - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 15 - Jin Y / Li Z - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 16 - Пей Хсуань Чжен/Ю-Чиех Се - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 17 - Jin Y / Li Z - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 18 - Пей Хсуань Чжен/Ю-Чиех Се - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 19 - Jin Y / Li Z - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 20 - Jin Y / Li Z - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 21 - Jin Y / Li Z - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 22 - Пей Хсуань Чжен/Ю-Чиех Се - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 23 - Jin Y / Li Z - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 24 - Jin Y / Li Z - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40

Статистика матча

Эйсы
1
7
Двойные ошибки
3
7
Выигрыш первой подачи
60%
84%
Реализация брейк - пойнтов
25%
45%
