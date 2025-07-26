26.07.2025
Смотреть онлайн Charlton/Delaney - Ganta/Masabayashi 26.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF M15 Nakhon Pathom MD: Charlton/Delaney — Ganta/Masabayashi . Начало встречи 26 июля 2025 запланировано на 06:30 по московскому времени .
МСК
ITF M15 Nakhon Pathom MD
Завершен
(1:6, 7:6, 0:1)
1 : 2
26 июля 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Ganta/Masabayashi - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 2 - Ganta/Masabayashi - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 3 - Charlton/Delaney - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 4 - Ganta/Masabayashi - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 5 - Ganta/Masabayashi - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 6 - Ganta/Masabayashi - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 7 - Ganta/Masabayashi - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 8 - Ganta/Masabayashi - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 9 - Charlton/Delaney - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 10 - Ganta/Masabayashi - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 11 - Charlton/Delaney - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 12 - Ganta/Masabayashi - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 13 - Charlton/Delaney - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 14 - Charlton/Delaney - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 15 - Charlton/Delaney - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 16 - Ganta/Masabayashi - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 17 - Ganta/Masabayashi - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 18 - Charlton/Delaney - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 19 - Ganta/Masabayashi - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Статистика матча
Эйсы
0
0
Двойные ошибки
3
3
Выигрыш первой подачи
63%
65%
Реализация брейк - пойнтов
25%
56%
Комментарии к матчу