26.07.2025

Смотреть онлайн Charlton/Delaney - Ganta/Masabayashi 26.07.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF M15 Nakhon Pathom MD: Charlton/DelaneyGanta/Masabayashi . Начало встречи 26 июля 2025 запланировано на 06:30 по московскому времени .

МСК
ITF M15 Nakhon Pathom MD
Charlton/Delaney
Завершен
(1:6, 7:6, 0:1)
1 : 2
26 июля 2025
Ganta/Masabayashi
Смотреть онлайн
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Ganta/Masabayashi - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 2 - Ganta/Masabayashi - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 3 - Charlton/Delaney - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 4 - Ganta/Masabayashi - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 5 - Ganta/Masabayashi - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 6 - Ganta/Masabayashi - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 7 - Ganta/Masabayashi - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 8 - Ganta/Masabayashi - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 9 - Charlton/Delaney - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 10 - Ganta/Masabayashi - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 11 - Charlton/Delaney - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 12 - Ganta/Masabayashi - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 13 - Charlton/Delaney - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 14 - Charlton/Delaney - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 15 - Charlton/Delaney - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 16 - Ganta/Masabayashi - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 17 - Ganta/Masabayashi - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 18 - Charlton/Delaney - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 19 - Ganta/Masabayashi - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40

Статистика матча

Эйсы
0
0
Двойные ошибки
3
3
Выигрыш первой подачи
63%
65%
Реализация брейк - пойнтов
25%
56%
Комментарии к матчу
