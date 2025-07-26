26.07.2025
Смотреть онлайн Юки Мочизуки - Джейк Делани 26.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF M15 Nakhon Pathom: Юки Мочизуки — Джейк Делани . Начало встречи 26 июля 2025 запланировано на 05:00 по московскому времени .
МСК
ITF M15 Nakhon Pathom
Завершен
(2:6, 2:6)
(2:6, 2:6)
0 : 2
26 июля 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Джейк Делани - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 2 - Юки Мочизуки - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 3 - Юки Мочизуки - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 4 - Джейк Делани - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 5 - Джейк Делани - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 6 - Джейк Делани - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 7 - Джейк Делани - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 8 - Джейк Делани - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 9 - Джейк Делани - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 10 - Джейк Делани - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 11 - Джейк Делани - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 12 - Юки Мочизуки - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 13 - Джейк Делани - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 14 - Юки Мочизуки - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 15 - Джейк Делани - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 16 - Джейк Делани - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Статистика матча
Эйсы
1
4
Двойные ошибки
1
1
Выигрыш первой подачи
53%
69%
Реализация брейк - пойнтов
50%
33%
Комментарии к матчу