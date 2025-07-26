26.07.2025
Смотреть онлайн Rina Komatsu - Azuna Ichioka 26.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира UTR Pro Kawaguchi Women: Rina Komatsu — Azuna Ichioka, 1/2 финала . Начало встречи 26 июля 2025 запланировано на 03:00 по московскому времени .
МСК, 1/2 финала
UTR Pro Kawaguchi Women
Завершен
(1:6, 2:6)
0 : 2
26 июля 2025
История последних встреч
Rina Komatsu
Azuna Ichioka
0 побед
1 победа
0%
100%
22.12.2025
Rina Komatsu
-:-
Azuna Ichioka
