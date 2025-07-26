Фрибет 15000₽
26.07.2025

Смотреть онлайн Хсу/Хуанг - Jung/Stalder 26.07.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Challenger Bloomfield Hills MD: Хсу/ХуангJung/Stalder, 1/2 финала . Начало встречи 26 июля 2025 запланировано на 02:58 по московскому времени и пройдет на корте Center Court.

МСК, 1/2 финала, Корт: Center Court
Challenger Bloomfield Hills MD
Хсу/Хуанг

(3:6, 5:3)
1 : 1
26 июля 2025
Jung/Stalder
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Jung/Stalder - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 2 - Хсу/Хуанг - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 3 - Jung/Stalder - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 4 - Хсу/Хуанг - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 5 - Jung/Stalder - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 6 - Jung/Stalder - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 7 - Jung/Stalder - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 8 - Хсу/Хуанг - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 9 - Jung/Stalder - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 10 - Хсу/Хуанг - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 11 - Jung/Stalder - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 12 - Хсу/Хуанг - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 13 - Jung/Stalder - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 14 - Хсу/Хуанг - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 15 - Хсу/Хуанг - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 16 - Хсу/Хуанг - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 17 - Jung/Stalder - взял свою подачу со счетом 40-40

Статистика матча

Эйсы
1
6
Двойные ошибки
2
1
Выигрыш первой подачи
65%
72%
Реализация брейк - пойнтов
50%
33%
Комментарии к матчу
