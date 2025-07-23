23.07.2025
Смотреть онлайн Zhengyu Sun - Lachlan Mcfadzean 23.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF M15 Wuning: Zhengyu Sun — Lachlan Mcfadzean . Начало встречи 23 июля 2025 запланировано на 05:00 по московскому времени .
МСК
ITF M15 Wuning
Завершен
(6:3, 5:7, 4:4)
1 : 1
23 июля 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Zhengyu Sun - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 2 - Lachlan Mcfadzean - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 3 - Zhengyu Sun - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 4 - Lachlan Mcfadzean - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 5 - Zhengyu Sun - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 6 - Zhengyu Sun - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 7 - Zhengyu Sun - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 8 - Lachlan Mcfadzean - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 9 - Zhengyu Sun - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 10 - Lachlan Mcfadzean - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 11 - Zhengyu Sun - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 12 - Lachlan Mcfadzean - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 13 - Zhengyu Sun - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 14 - Lachlan Mcfadzean - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 15 - Zhengyu Sun - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 16 - Lachlan Mcfadzean - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 17 - Zhengyu Sun - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 18 - Lachlan Mcfadzean - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 19 - Zhengyu Sun - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 20 - Lachlan Mcfadzean - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 21 - Lachlan Mcfadzean - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 22 - Lachlan Mcfadzean - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 23 - Zhengyu Sun - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 24 - Zhengyu Sun - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 25 - Zhengyu Sun - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 26 - Lachlan Mcfadzean - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 27 - Zhengyu Sun - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 28 - Lachlan Mcfadzean - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 29 - Lachlan Mcfadzean - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Отказ от игnры
Статистика матча
Эйсы
4
5
Двойные ошибки
6
5
Выигрыш первой подачи
75%
65%
Реализация брейк - пойнтов
18%
33%
