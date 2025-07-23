23.07.2025
Смотреть онлайн Анри Нагата - Jialan Cai 23.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF W15 Luan: Анри Нагата — Jialan Cai . Начало встречи 23 июля 2025 запланировано на 04:30 по московскому времени .
МСК
ITF W15 Luan
Завершен
(6:3, 1:6, 6:2)
2 : 1
23 июля 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Анри Нагата - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 2 - Анри Нагата - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 3 - Jialan Cai - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 4 - Анри Нагата - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 5 - Анри Нагата - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 6 - Анри Нагата - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 7 - Jialan Cai - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 8 - Jialan Cai - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 9 - Анри Нагата - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 10 - Jialan Cai - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 11 - Jialan Cai - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 12 - Jialan Cai - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 13 - Jialan Cai - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 14 - Анри Нагата - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 15 - Jialan Cai - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 16 - Jialan Cai - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 17 - Анри Нагата - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 18 - Jialan Cai - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 19 - Jialan Cai - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 20 - Анри Нагата - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 21 - Анри Нагата - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 22 - Анри Нагата - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 23 - Анри Нагата - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 24 - Анри Нагата - взял свою подачу со счетом 15-40
Статистика матча
Эйсы
3
0
Двойные ошибки
3
5
Выигрыш первой подачи
62%
61%
Реализация брейк - пойнтов
67%
50%
Комментарии к матчу