26.07.2025
Тал Гудман - Avery Tallakson 26.07.2025
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира UTR Pro Newport Beach: Тал Гудман — Avery Tallakson . Начало встречи 26 июля 2025 запланировано на 04:45 по московскому времени и пройдет на корте The Tennis Club at Newport Beach - Court 19.
МСК, Корт: The Tennis Club at Newport Beach - Court 19
UTR Pro Newport Beach
Завершен
(5:7, 6:3, 4:6)
1 : 2
26 июля 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Avery Tallakson - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 2 - Avery Tallakson - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 3 - Тал Гудман - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 4 - Avery Tallakson - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 5 - Avery Tallakson - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 6 - Тал Гудман - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 7 - Тал Гудман - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 8 - Тал Гудман - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 9 - Avery Tallakson - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 10 - Тал Гудман - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 11 - Avery Tallakson - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 12 - Avery Tallakson - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 13 - Avery Tallakson - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 14 - Avery Tallakson - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 15 - Avery Tallakson - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 16 - Тал Гудман - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 17 - Тал Гудман - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 18 - Тал Гудман - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 19 - Тал Гудман - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 20 - Тал Гудман - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 21 - Тал Гудман - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 22 - Тал Гудман - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 23 - Avery Tallakson - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 24 - Тал Гудман - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 25 - Avery Tallakson - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 26 - Тал Гудман - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 27 - Avery Tallakson - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 28 - Тал Гудман - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 29 - Avery Tallakson - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 30 - Avery Tallakson - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 31 - Avery Tallakson - взял свою подачу со счетом 30-40
Статистика матча
Эйсы
0
3
Двойные ошибки
7
3
Выигрыш первой подачи
63%
68%
Реализация брейк - пойнтов
56%
36%
