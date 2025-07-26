26.07.2025
Смотреть онлайн Нильс Хоффманн - Алессандро-Дамиано Вентре 26.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира UTR Pro Newport Beach: Нильс Хоффманн — Алессандро-Дамиано Вентре . Начало встречи 26 июля 2025 запланировано на 02:30 по московскому времени и пройдет на корте The Tennis Club at Newport Beach - Court 19.
МСК, Корт: The Tennis Club at Newport Beach - Court 19
UTR Pro Newport Beach
Завершен
(3:6, 6:4, 4:3)
2 : 1
26 июля 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Alessandro-Damiano Ventre - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 2 - Нильс Хоффманн - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 3 - Alessandro-Damiano Ventre - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 4 - Alessandro-Damiano Ventre - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 5 - Нильс Хоффманн - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 6 - Нильс Хоффманн - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 7 - Alessandro-Damiano Ventre - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 8 - Alessandro-Damiano Ventre - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 9 - Alessandro-Damiano Ventre - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 10 - Alessandro-Damiano Ventre - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 11 - Нильс Хоффманн - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 12 - Нильс Хоффманн - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 13 - Alessandro-Damiano Ventre - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 14 - Нильс Хоффманн - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 15 - Alessandro-Damiano Ventre - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 16 - Alessandro-Damiano Ventre - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 17 - Нильс Хоффманн - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 18 - Нильс Хоффманн - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 19 - Нильс Хоффманн - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 20 - Alessandro-Damiano Ventre - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 21 - Alessandro-Damiano Ventre - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 22 - Alessandro-Damiano Ventre - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 23 - Нильс Хоффманн - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 24 - Нильс Хоффманн - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 25 - Нильс Хоффманн - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 26 - Нильс Хоффманн - взял свою подачу со счетом 40-40
Отказ от игnры
История последних встреч
Статистика матча
Эйсы
1
0
Двойные ошибки
3
5
Выигрыш первой подачи
58%
71%
Реализация брейк - пойнтов
50%
40%
Комментарии к матчу