26.07.2025

Смотреть онлайн Нильс Хоффманн - Алессандро-Дамиано Вентре 26.07.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира UTR Pro Newport Beach: Нильс ХоффманнАлессандро-Дамиано Вентре . Начало встречи 26 июля 2025 запланировано на 02:30 по московскому времени и пройдет на корте The Tennis Club at Newport Beach - Court 19.

МСК, Корт: The Tennis Club at Newport Beach - Court 19
UTR Pro Newport Beach
Нильс Хоффманн
Завершен
(3:6, 6:4, 4:3)
2 : 1
26 июля 2025
Алессандро-Дамиано Вентре
Смотреть онлайн
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Alessandro-Damiano Ventre - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 2 - Нильс Хоффманн - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 3 - Alessandro-Damiano Ventre - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 4 - Alessandro-Damiano Ventre - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 5 - Нильс Хоффманн - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 6 - Нильс Хоффманн - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 7 - Alessandro-Damiano Ventre - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 8 - Alessandro-Damiano Ventre - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 9 - Alessandro-Damiano Ventre - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 10 - Alessandro-Damiano Ventre - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 11 - Нильс Хоффманн - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 12 - Нильс Хоффманн - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 13 - Alessandro-Damiano Ventre - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 14 - Нильс Хоффманн - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 15 - Alessandro-Damiano Ventre - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 16 - Alessandro-Damiano Ventre - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 17 - Нильс Хоффманн - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 18 - Нильс Хоффманн - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 19 - Нильс Хоффманн - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 20 - Alessandro-Damiano Ventre - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 21 - Alessandro-Damiano Ventre - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 22 - Alessandro-Damiano Ventre - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 23 - Нильс Хоффманн - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 24 - Нильс Хоффманн - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 25 - Нильс Хоффманн - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 26 - Нильс Хоффманн - взял свою подачу со счетом 40-40
История последних встреч

Нильс Хоффманн
Нильс Хоффманн
Алессандро-Дамиано Вентре
Нильс Хоффманн
1 победа
1 победа
50%
50%
20.12.2025
Алессандро-Дамиано Вентре
Алессандро-Дамиано Вентре
0:2
Нильс Хоффманн
Нильс Хоффманн
Обзор
23.11.2025
Алессандро-Дамиано Вентре
Алессандро-Дамиано Вентре
2:1
Нильс Хоффманн
Нильс Хоффманн
Обзор

Статистика матча

Эйсы
1
0
Двойные ошибки
3
5
Выигрыш первой подачи
58%
71%
Реализация брейк - пойнтов
50%
40%
Комментарии к матчу
иконка Рейтинг
Рейтинг ATP
Рейтинг WTA