23.07.2025

Смотреть онлайн Якоб Буллард - Avery Tallakson 23.07.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира UTR Pro Newport Beach: Якоб БуллардAvery Tallakson . Начало встречи 23 июля 2025 запланировано на 03:40 по московскому времени и пройдет на корте The Tennis Club at Newport Beach - Court 17.

МСК, Корт: The Tennis Club at Newport Beach - Court 17
UTR Pro Newport Beach
Якоб Буллард
Завершен
(5:7, 4:6)
0 : 2
23 июля 2025
Avery Tallakson
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Avery Tallakson - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 2 - Avery Tallakson - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 3 - Avery Tallakson - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 4 - Якоб Буллард - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 5 - Якоб Буллард - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 6 - Якоб Буллард - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 7 - Avery Tallakson - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 8 - Якоб Буллард - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 9 - Avery Tallakson - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 10 - Якоб Буллард - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 11 - Avery Tallakson - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 12 - Avery Tallakson - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 13 - Avery Tallakson - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 14 - Якоб Буллард - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 15 - Avery Tallakson - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 16 - Avery Tallakson - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 17 - Якоб Буллард - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 18 - Якоб Буллард - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 19 - Avery Tallakson - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 20 - Якоб Буллард - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 21 - Avery Tallakson - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 22 - Avery Tallakson - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40

Статистика матча

Эйсы
2
1
Двойные ошибки
5
3
Выигрыш первой подачи
72%
68%
Реализация брейк - пойнтов
50%
33%
Комментарии к матчу
