26.07.2025
Смотреть онлайн Санкави Говндер - Элис Отис 26.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира UTR Pro Waco Women: Санкави Говндер — Элис Отис . Начало встречи 26 июля 2025 запланировано на 00:35 по московскому времени и пройдет на корте Jim and Nell Hawkins Indoor Tennis Center - Court 2.
МСК, Корт: Jim and Nell Hawkins Indoor Tennis Center - Court 2
UTR Pro Waco Women
Отказ
(Победитель: Санкави Говндер)
1 : 0
26 июля 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Элис Отис - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 2 - Санкави Говндер - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 3 - Элис Отис - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 4 - Санкави Говндер - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 5 - Санкави Говндер - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 6 - Элис Отис - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 7 - Элис Отис - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 8 - Санкави Говндер - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 9 - Санкави Говндер - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Отказ от игnры
Статистика матча
Эйсы
1
0
Двойные ошибки
0
2
Выигрыш первой подачи
67%
57%
Реализация брейк - пойнтов
50%
100%
