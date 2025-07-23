23.07.2025
Смотреть онлайн Luis Guto Miguel - Enzo Kohlmann De Freitas 23.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF M25 Sao Paulo: Luis Guto Miguel — Enzo Kohlmann De Freitas . Начало встречи 23 июля 2025 запланировано на 02:44 по московскому времени .
МСК
ITF M25 Sao Paulo
Завершен
(6:2, 5:7, 6:4)
2 : 1
23 июля 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Enzo Kohlmann De Freitas - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 2 - Luis Guto Miguel - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 3 - Luis Guto Miguel - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 4 - Luis Guto Miguel - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 5 - Enzo Kohlmann De Freitas - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 6 - Luis Guto Miguel - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 7 - Luis Guto Miguel - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 8 - Luis Guto Miguel - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 9 - Enzo Kohlmann De Freitas - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 10 - Luis Guto Miguel - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 11 - Luis Guto Miguel - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 12 - Enzo Kohlmann De Freitas - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 13 - Enzo Kohlmann De Freitas - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 14 - Luis Guto Miguel - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 15 - Enzo Kohlmann De Freitas - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 16 - Luis Guto Miguel - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 17 - Enzo Kohlmann De Freitas - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 18 - Luis Guto Miguel - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 19 - Enzo Kohlmann De Freitas - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 20 - Enzo Kohlmann De Freitas - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 21 - Enzo Kohlmann De Freitas - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 22 - Luis Guto Miguel - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 23 - Enzo Kohlmann De Freitas - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 24 - Luis Guto Miguel - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 25 - Luis Guto Miguel - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 26 - Luis Guto Miguel - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 27 - Luis Guto Miguel - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 28 - Enzo Kohlmann De Freitas - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 29 - Enzo Kohlmann De Freitas - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 30 - Luis Guto Miguel - взял свою подачу со счетом 15-40
История последних встреч
Luis Guto Miguel
Enzo Kohlmann De Freitas
0 побед
1 победа
0%
100%
31.07.2025
Enzo Kohlmann De Freitas
2:1
Luis Guto Miguel
Статистика матча
Эйсы
1
1
Двойные ошибки
5
4
Выигрыш первой подачи
67%
61%
Реализация брейк - пойнтов
31%
50%
