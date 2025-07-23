23.07.2025
Смотреть онлайн Камонван Йодпетч - Моник Барри 23.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF W15 Nakhon Pathom: Камонван Йодпетч — Моник Барри . Начало встречи 23 июля 2025 запланировано на 05:00 по московскому времени .
МСК
ITF W15 Nakhon Pathom
Завершен
(6:3, 6:2)
2 : 0
23 июля 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Камонван Йодпетч - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 2 - Камонван Йодпетч - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 3 - Моник Барри - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 4 - Камонван Йодпетч - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 5 - Моник Барри - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 6 - Моник Барри - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 7 - Камонван Йодпетч - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 8 - Камонван Йодпетч - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 9 - Камонван Йодпетч - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 10 - Камонван Йодпетч - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 11 - Камонван Йодпетч - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 12 - Камонван Йодпетч - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 13 - Моник Барри - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 14 - Моник Барри - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 15 - Камонван Йодпетч - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 16 - Камонван Йодпетч - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 17 - Камонван Йодпетч - взял свою подачу со счетом 15-40
Статистика матча
Эйсы
1
3
Двойные ошибки
1
2
Выигрыш первой подачи
63%
50%
Реализация брейк - пойнтов
60%
75%
Комментарии к матчу