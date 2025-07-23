Фрибет 15000₽
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
ЗАБРАТЬ!
Войти
Рейтинг букмекеров
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000 Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
23.07.2025

Смотреть онлайн Камонван Йодпетч - Моник Барри 23.07.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF W15 Nakhon Pathom: Камонван ЙодпетчМоник Барри . Начало встречи 23 июля 2025 запланировано на 05:00 по московскому времени .

МСК
ITF W15 Nakhon Pathom
Камонван Йодпетч
Завершен
(6:3, 6:2)
2 : 0
23 июля 2025
Моник Барри
Смотреть онлайн
Бонус 17 тысяч рублей при регистрации в Фонбет
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Камонван Йодпетч - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 2 - Камонван Йодпетч - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 3 - Моник Барри - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 4 - Камонван Йодпетч - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 5 - Моник Барри - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 6 - Моник Барри - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 7 - Камонван Йодпетч - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 8 - Камонван Йодпетч - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 9 - Камонван Йодпетч - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 10 - Камонван Йодпетч - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 11 - Камонван Йодпетч - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 12 - Камонван Йодпетч - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 13 - Моник Барри - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 14 - Моник Барри - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 15 - Камонван Йодпетч - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 16 - Камонван Йодпетч - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 17 - Камонван Йодпетч - взял свою подачу со счетом 15-40

Статистика матча

Эйсы
1
3
Двойные ошибки
1
2
Выигрыш первой подачи
63%
50%
Реализация брейк - пойнтов
60%
75%
Комментарии к матчу
Рекомендуем букмекеров
все
5 000 ₽
Играть
Фрибет за регистрацию
3000 ₽
Играть
Фрибет новым игрокам
$1000
Играть
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
7777 ₽
Играть
Безусловный ФРИБЕТ 7777 ₽
15 000 ₽
Играть
ФРИБЕТ 15 000 руб. без условий!
25 000 ₽
Играть
Бонус до 25 000 руб. новым клиентам
100 000 ₽
Играть
Фрибет 100 000 ₽ новым клиентам
5000 ₽
Играть
Фрибет 5000 рублей новым клиентам
31 000 ₽
Играть
31 000 рублей за регистрацию
15 000 ₽
Играть
Бонус 15 000 в мобильном приложении!
иконка Топ турниры
ATP Файналс
ATP Файналс
Итоговый чемпионат ATP — пары
Итоговый чемпионат ATP — пары
иконка Популярные матчи
СКА СКА
Спартак Спартак
22 Января
19:30
ЦСКА ЦСКА
Барыс Барыс
22 Января
19:30
Металлург Металлург
Сибирь Сибирь
22 Января
17:00
Автомобилист Автомобилист
Авангард Авангард
22 Января
17:00
Торпедо Торпедо
Куньлунь Ред Стар Куньлунь Ред Стар
22 Января
19:30
Дизель Пенза Дизель Пенза
Динамо Санкт-Петербург Динамо Санкт-Петербург
22 Января
19:00
ЦСК ВВС ЦСК ВВС
Челны Челны
22 Января
18:00
Сельта Виго Сельта Виго
Лилль Лилль
22 Января
23:00
Рома Рома
ВФБ Штутгарт ВФБ Штутгарт
22 Января
23:00
Болонья Болонья
Селтик Селтик
22 Января
20:45
иконка Рейтинг
Рейтинг ATP
Рейтинг WTA