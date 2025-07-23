23.07.2025
Смотреть онлайн Рио Вакаяма - Мичиру Фуруя 23.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира UTR Pro Kawaguchi Women: Рио Вакаяма — Мичиру Фуруя . Начало встречи 23 июля 2025 запланировано на 03:00 по московскому времени и пройдет на корте Green Tennis Plaza - Court 06.
МСК, Корт: Green Tennis Plaza - Court 06
UTR Pro Kawaguchi Women
Завершен
(3:6, 1:6)
0 : 2
23 июля 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Мичиру Фуруя - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 2 - Рио Вакаяма - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 3 - Мичиру Фуруя - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 4 - Мичиру Фуруя - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 5 - Рио Вакаяма - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 6 - Рио Вакаяма - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 7 - Мичиру Фуруя - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 8 - Мичиру Фуруя - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 9 - Мичиру Фуруя - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 10 - Мичиру Фуруя - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 11 - Мичиру Фуруя - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 12 - Мичиру Фуруя - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 13 - Рио Вакаяма - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 14 - Мичиру Фуруя - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 15 - Мичиру Фуруя - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 16 - Мичиру Фуруя - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
История последних встреч
Рио Вакаяма
Мичиру Фуруя
0 побед
1 победа
0%
100%
06.01.2026
Мичиру Фуруя
2:0
Рио Вакаяма
Статистика матча
Эйсы
0
0
Двойные ошибки
0
0
Выигрыш первой подачи
36%
61%
Реализация брейк - пойнтов
100%
100%
