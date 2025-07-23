23.07.2025
Смотреть онлайн Хонори Кояма - Юи Оваки 23.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира UTR Pro Kawaguchi Women: Хонори Кояма — Юи Оваки . Начало встречи 23 июля 2025 запланировано на 03:00 по московскому времени и пройдет на корте Green Tennis Plaza - Court 05.
МСК, Корт: Green Tennis Plaza - Court 05
UTR Pro Kawaguchi Women
Завершен
(6:1, 6:2)
2 : 0
23 июля 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Хонори Кояма - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 2 - Хонори Кояма - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 3 - Хонори Кояма - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 4 - Хонори Кояма - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 5 - Хонори Кояма - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 6 - Юи Оваки - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 7 - Хонори Кояма - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 8 - Хонори Кояма - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 9 - Хонори Кояма - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 10 - Хонори Кояма - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 11 - Юи Оваки - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 12 - Юи Оваки - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 13 - Хонори Кояма - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 14 - Хонори Кояма - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 15 - Хонори Кояма - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Статистика матча
Эйсы
0
0
Двойные ошибки
3
1
Выигрыш первой подачи
65%
36%
Реализация брейк - пойнтов
70%
67%
Комментарии к матчу