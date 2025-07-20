20.07.2025
Смотреть онлайн Лакиша Хан - Ваншита Патания 20.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF W15 Nakhon Pathom Qual: Лакиша Хан — Ваншита Патания . Начало встречи 20 июля 2025 запланировано на 09:30 по московскому времени .
МСК
ITF W15 Nakhon Pathom Qual
Завершен
(6:1, 6:2)
2 : 0
20 июля 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Ваншита Патания - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 2 - Лакиша Хан - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 3 - Лакиша Хан - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 4 - Лакиша Хан - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 5 - Лакиша Хан - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 6 - Лакиша Хан - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 7 - Лакиша Хан - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 8 - Лакиша Хан - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 9 - Лакиша Хан - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 10 - Ваншита Патания - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 11 - Ваншита Патания - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 12 - Лакиша Хан - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 13 - Лакиша Хан - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 14 - Лакиша Хан - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 15 - Лакиша Хан - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Статистика матча
Эйсы
1
0
Двойные ошибки
4
0
Выигрыш первой подачи
81%
43%
Реализация брейк - пойнтов
75%
50%
