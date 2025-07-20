Фрибет 15000₽
20.07.2025

Смотреть онлайн София Нагорная - Сэра Нисимото 20.07.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF W15 Nakhon Pathom Qual: София НагорнаяСэра Нисимото . Начало встречи 20 июля 2025 запланировано на 08:00 по московскому времени .

МСК
ITF W15 Nakhon Pathom Qual
София Нагорная
Завершен
(1:6, 2:6)
0 : 2
20 июля 2025
Сэра Нисимото
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Сэра Нисимото - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 2 - Сэра Нисимото - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 3 - Сэра Нисимото - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 4 - София Нагорная - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 5 - Сэра Нисимото - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 6 - Сэра Нисимото - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 7 - Сэра Нисимото - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 8 - Сэра Нисимото - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 9 - Сэра Нисимото - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 10 - София Нагорная - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 11 - София Нагорная - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 12 - Сэра Нисимото - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 13 - Сэра Нисимото - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 14 - Сэра Нисимото - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 15 - Сэра Нисимото - взял свою подачу со счетом 15-40

Статистика матча

Эйсы
0
0
Двойные ошибки
0
0
Выигрыш первой подачи
44%
67%
Реализация брейк - пойнтов
33%
62%
