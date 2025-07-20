Смотреть онлайн Нана Кавагиши - Amittalai Prasutnawin 20.07.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF W15 Nakhon Pathom Qual: Нана Кавагиши — Amittalai Prasutnawin . Начало встречи 20 июля 2025 запланировано на 06:30 по московскому времени .