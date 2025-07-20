20.07.2025
Смотреть онлайн Нана Кавагиши - Amittalai Prasutnawin 20.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF W15 Nakhon Pathom Qual: Нана Кавагиши — Amittalai Prasutnawin . Начало встречи 20 июля 2025 запланировано на 06:30 по московскому времени .
МСК
ITF W15 Nakhon Pathom Qual
Завершен
(6:0, 6:1)
2 : 0
20 июля 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Нана Кавагиши - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 2 - Нана Кавагиши - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 3 - Нана Кавагиши - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 4 - Нана Кавагиши - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 5 - Нана Кавагиши - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 6 - Нана Кавагиши - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 7 - Нана Кавагиши - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 8 - Нана Кавагиши - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 9 - Нана Кавагиши - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 10 - Amittalai Prasutnawin - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 11 - Нана Кавагиши - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 12 - Нана Кавагиши - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 13 - Нана Кавагиши - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Статистика матча
Эйсы
1
0
Двойные ошибки
2
7
Выигрыш первой подачи
64%
40%
Реализация брейк - пойнтов
88%
20%
