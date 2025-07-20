20.07.2025
Смотреть онлайн Елена Цвиянович - Бьянка Компьюсто 20.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF W15 Nakhon Pathom Qual: Елена Цвиянович — Бьянка Компьюсто . Начало встречи 20 июля 2025 запланировано на 06:30 по московскому времени .
МСК
ITF W15 Nakhon Pathom Qual
Завершен
(3:6, 6:3, 0:1)
1 : 2
20 июля 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Бьянка Компьюсто - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 2 - Елена Цвиянович - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 3 - Бьянка Компьюсто - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 4 - Елена Цвиянович - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 5 - Бьянка Компьюсто - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 6 - Бьянка Компьюсто - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 7 - Елена Цвиянович - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 8 - Бьянка Компьюсто - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 9 - Бьянка Компьюсто - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 10 - Елена Цвиянович - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 11 - Бьянка Компьюсто - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 12 - Елена Цвиянович - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 13 - Елена Цвиянович - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 14 - Елена Цвиянович - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 15 - Бьянка Компьюсто - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 16 - Елена Цвиянович - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 17 - Бьянка Компьюсто - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 18 - Елена Цвиянович - взял свою подачу со счетом 15-40
Статистика матча
Эйсы
3
3
Двойные ошибки
6
5
Выигрыш первой подачи
68%
77%
Реализация брейк - пойнтов
18%
33%
