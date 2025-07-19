19.07.2025
Смотреть онлайн Астрид Ванья Брунэ Ольсен - Кристина Почтовик 19.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF W15 Kursumlijska Banja: Астрид Ванья Брунэ Ольсен — Кристина Почтовик . Начало встречи 19 июля 2025 запланировано на 10:30 по московскому времени .
МСК
ITF W15 Kursumlijska Banja
Завершен
(1:6, 6:4, 4:5)
(1:6, 6:4, 4:5)
1 : 2
19 июля 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Кристина Почтовик - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 2 - Кристина Почтовик - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 3 - Кристина Почтовик - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 4 - Кристина Почтовик - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 5 - Астрид Ванья Брунэ Ольсен - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 6 - Кристина Почтовик - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 7 - Кристина Почтовик - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 8 - Астрид Ванья Брунэ Ольсен - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 9 - Астрид Ванья Брунэ Ольсен - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 10 - Кристина Почтовик - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 11 - Астрид Ванья Брунэ Ольсен - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 12 - Кристина Почтовик - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 13 - Кристина Почтовик - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 14 - Астрид Ванья Брунэ Ольсен - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 15 - Кристина Почтовик - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 16 - Астрид Ванья Брунэ Ольсен - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 17 - Астрид Ванья Брунэ Ольсен - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 18 - Астрид Ванья Брунэ Ольсен - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 19 - Кристина Почтовик - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 20 - Кристина Почтовик - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 21 - Кристина Почтовик - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 22 - Астрид Ванья Брунэ Ольсен - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 23 - Кристина Почтовик - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 24 - Астрид Ванья Брунэ Ольсен - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 25 - Кристина Почтовик - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 26 - Астрид Ванья Брунэ Ольсен - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 27 - Кристина Почтовик - взял свою подачу со счетом 30-40
История последних встреч
Астрид Ванья Брунэ Ольсен
Кристина Почтовик
0 побед
1 победа
0%
100%
22.07.2025
Астрид Ванья Брунэ Ольсен
0:2
Кристина Почтовик
Статистика матча
Эйсы
2
0
Двойные ошибки
1
0
Выигрыш первой подачи
56%
63%
Реализация брейк - пойнтов
40%
46%
Комментарии к матчу