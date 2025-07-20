20.07.2025
Смотреть онлайн Jahnie Van Zyl - Кира Павлова 20.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF W15 Hillcrest: Jahnie Van Zyl — Кира Павлова . Начало встречи 20 июля 2025 запланировано на 10:00 по московскому времени .
МСК
ITF W15 Hillcrest
Завершен
(1:6, 3:5)
0 : 2
20 июля 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Кира Павлова - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 2 - Кира Павлова - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 3 - Jahnie Van Zyl - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 4 - Кира Павлова - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 5 - Кира Павлова - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 6 - Кира Павлова - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 7 - Кира Павлова - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 8 - Кира Павлова - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 9 - Jahnie Van Zyl - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 10 - Jahnie Van Zyl - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 11 - Кира Павлова - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 12 - Кира Павлова - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 13 - Jahnie Van Zyl - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 14 - Кира Павлова - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 15 - Кира Павлова - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 16 - Кира Павлова - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Статистика матча
Эйсы
0
0
Двойные ошибки
3
4
Выигрыш первой подачи
44%
60%
Реализация брейк - пойнтов
33%
54%
Комментарии к матчу