19.07.2025
Смотреть онлайн Хикару Сираиси - Доминик Палан 19.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF M15 Nakhon Pathom: Хикару Сираиси — Доминик Палан . Начало встречи 19 июля 2025 запланировано на 05:00 по московскому времени .
МСК
ITF M15 Nakhon Pathom
Завершен
(3:6, 5:6)
0 : 2
19 июля 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Доминик Палан - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 2 - Хикару Сираиси - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 3 - Доминик Палан - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 4 - Хикару Сираиси - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 5 - Доминик Палан - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 6 - Хикару Сираиси - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 7 - Доминик Палан - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 8 - Доминик Палан - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 9 - Доминик Палан - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 10 - Хикару Сираиси - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 11 - Доминик Палан - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 12 - Хикару Сираиси - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 13 - Доминик Палан - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 14 - Хикару Сираиси - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 15 - Доминик Палан - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 16 - Хикару Сираиси - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 17 - Доминик Палан - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 18 - Хикару Сираиси - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 19 - Доминик Палан - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 20 - Доминик Палан - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 21 - Доминик Палан - взял свою подачу со счетом 15-40
Статистика матча
Эйсы
0
9
Двойные ошибки
0
3
Выигрыш первой подачи
64%
75%
Реализация брейк - пойнтов
0%
67%
Комментарии к матчу