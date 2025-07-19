Смотреть онлайн Polina Marakhtanova - Даниэла Борруэль 19.07.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира UTR Pro Newport Beach Women: Polina Marakhtanova — Даниэла Борруэль . Начало встречи 19 июля 2025 запланировано на 04:00 по московскому времени .