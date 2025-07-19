19.07.2025
Смотреть онлайн Polina Marakhtanova - Даниэла Борруэль 19.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира UTR Pro Newport Beach Women: Polina Marakhtanova — Даниэла Борруэль . Начало встречи 19 июля 2025 запланировано на 04:00 по московскому времени .
МСК
UTR Pro Newport Beach Women
Отменен
(-:-)
(-:-)
- : -
19 июля 2025
История последних встреч
Polina Marakhtanova
Даниэла Борруэль
1 победа
0 побед
100%
0%
18.07.2025
Polina Marakhtanova
2:0
Даниэла Борруэль
Комментарии к матчу