Смотреть онлайн Катажина Височанская - Магдалена Сверчинская 18.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира UTR Pro Krakow Women: Катажина Височанская — Магдалена Сверчинская . Начало встречи 18 июля 2025 запланировано на 14:20 по московскому времени и пройдет на корте TCC SPORT RESORT - Court 3.
МСК, Корт: TCC SPORT RESORT - Court 3
UTR Pro Krakow Women
Завершен
(6:3, 6:1)
2 : 0
18 июля 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Катажина Височанская - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 2 - Катажина Височанская - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 3 - Магдалена Сверчинская - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 4 - Катажина Височанская - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 5 - Катажина Височанская - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 6 - Магдалена Сверчинская - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 7 - Катажина Височанская - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 8 - Магдалена Сверчинская - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 9 - Катажина Височанская - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 10 - Катажина Височанская - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 11 - Катажина Височанская - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 12 - Катажина Височанская - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 13 - Магдалена Сверчинская - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 14 - Катажина Височанская - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 15 - Катажина Височанская - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 16 - Катажина Височанская - взял свою подачу со счетом 15-40
Статистика матча
Эйсы
4
0
Двойные ошибки
4
5
Выигрыш первой подачи
66%
42%
Реализация брейк - пойнтов
75%
33%
