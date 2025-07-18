Фрибет 15000₽
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
ЗАБРАТЬ!
Войти
Рейтинг букмекеров
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000 Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
18.07.2025

Смотреть онлайн Оливия Шимчух - Klara Kajabova 18.07.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира UTR Pro Krakow Women: Оливия ШимчухKlara Kajabova . Начало встречи 18 июля 2025 запланировано на 11:35 по московскому времени и пройдет на корте TCC SPORT RESORT - Court 3.

МСК, Корт: TCC SPORT RESORT - Court 3
UTR Pro Krakow Women
Оливия Шимчух
Завершен
(6:4, 3:6, 4:6)
1 : 2
18 июля 2025
Klara Kajabova
Смотреть онлайн
Бонус 17 тысяч рублей при регистрации в Фонбет
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Klara Kajabova - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 2 - Оливия Шимчух - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 3 - Klara Kajabova - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 4 - Оливия Шимчух - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 5 - Оливия Шимчух - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 6 - Оливия Шимчух - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 7 - Оливия Шимчух - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 8 - Klara Kajabova - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 9 - Klara Kajabova - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 10 - Оливия Шимчух - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 11 - Klara Kajabova - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 12 - Оливия Шимчух - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 13 - Klara Kajabova - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 14 - Klara Kajabova - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 15 - Klara Kajabova - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 16 - Оливия Шимчух - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 17 - Klara Kajabova - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 18 - Оливия Шимчух - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 19 - Klara Kajabova - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 20 - Оливия Шимчух - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 21 - Klara Kajabova - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 22 - Оливия Шимчух - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 23 - Klara Kajabova - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 24 - Klara Kajabova - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 25 - Klara Kajabova - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 26 - Оливия Шимчух - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 27 - Klara Kajabova - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 28 - Оливия Шимчух - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 29 - Klara Kajabova - взял свою подачу со счетом 30-40

Статистика матча

Эйсы
3
5
Двойные ошибки
8
4
Выигрыш первой подачи
65%
80%
Реализация брейк - пойнтов
33%
20%
Комментарии к матчу
Рекомендуем букмекеров
все
5 000 ₽
Играть
Фрибет за регистрацию
3000 ₽
Играть
Фрибет новым игрокам
$1000
Играть
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
7777 ₽
Играть
Безусловный ФРИБЕТ 7777 ₽
15 000 ₽
Играть
ФРИБЕТ 15 000 руб. без условий!
25 000 ₽
Играть
Бонус до 25 000 руб. новым клиентам
100 000 ₽
Играть
Фрибет 100 000 ₽ новым клиентам
5000 ₽
Играть
Фрибет 5000 рублей новым клиентам
31 000 ₽
Играть
31 000 рублей за регистрацию
15 000 ₽
Играть
Бонус 15 000 в мобильном приложении!
иконка Топ турниры
ATP Файналс
ATP Файналс
Итоговый чемпионат ATP — пары
Итоговый чемпионат ATP — пары
иконка Популярные матчи
Амур Амур
AK Барс AK Барс
17 Января
10:00
Адмирал Адмирал
Металлург Металлург
17 Января
10:00
Барыс Барыс
ЦСКА ЦСКА
17 Января
15:00
Локомотив Локомотив
Куньлунь Ред Стар Куньлунь Ред Стар
17 Января
17:00
Спартак Спартак
Торпедо Торпедо
17 Января
17:00
Сибирь Сибирь
Нефтехимик Нефтехимик
17 Января
13:30
Динамо Москва Динамо Москва
Динамо Минск Динамо Минск
17 Января
17:00
Автомобилист Автомобилист
Салават Юлаев Салават Юлаев
17 Января
14:30
Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед
Манчестер Сити Манчестер Сити
17 Января
15:30
Реал Мадрид Реал Мадрид
Леванте Леванте
17 Января
16:00
иконка Рейтинг
Рейтинг ATP
Рейтинг WTA