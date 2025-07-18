18.07.2025
Смотреть онлайн Оливия Шимчух - Klara Kajabova 18.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира UTR Pro Krakow Women: Оливия Шимчух — Klara Kajabova . Начало встречи 18 июля 2025 запланировано на 11:35 по московскому времени и пройдет на корте TCC SPORT RESORT - Court 3.
МСК, Корт: TCC SPORT RESORT - Court 3
UTR Pro Krakow Women
Завершен
(6:4, 3:6, 4:6)
(6:4, 3:6, 4:6)
1 : 2
18 июля 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Klara Kajabova - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 2 - Оливия Шимчух - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 3 - Klara Kajabova - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 4 - Оливия Шимчух - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 5 - Оливия Шимчух - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 6 - Оливия Шимчух - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 7 - Оливия Шимчух - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 8 - Klara Kajabova - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 9 - Klara Kajabova - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 10 - Оливия Шимчух - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 11 - Klara Kajabova - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 12 - Оливия Шимчух - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 13 - Klara Kajabova - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 14 - Klara Kajabova - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 15 - Klara Kajabova - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 16 - Оливия Шимчух - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 17 - Klara Kajabova - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 18 - Оливия Шимчух - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 19 - Klara Kajabova - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 20 - Оливия Шимчух - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 21 - Klara Kajabova - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 22 - Оливия Шимчух - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 23 - Klara Kajabova - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 24 - Klara Kajabova - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 25 - Klara Kajabova - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 26 - Оливия Шимчух - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 27 - Klara Kajabova - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 28 - Оливия Шимчух - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 29 - Klara Kajabova - взял свою подачу со счетом 30-40
Статистика матча
Эйсы
3
5
Двойные ошибки
8
4
Выигрыш первой подачи
65%
80%
Реализация брейк - пойнтов
33%
20%
Комментарии к матчу