Текстовая трансляция

Гейм 1 - Klara Kajabova - взял свою подачу со счетом 40-40

Гейм 2 - Оливия Шимчух - взял свою подачу со счетом 15-40

Гейм 3 - Klara Kajabova - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0

Гейм 4 - Оливия Шимчух - взял свою подачу со счетом 40-40

Гейм 5 - Оливия Шимчух - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40

Гейм 6 - Оливия Шимчух - взял свою подачу со счетом 15-40

Гейм 7 - Оливия Шимчух - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40

Гейм 8 - Klara Kajabova - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40

Гейм 9 - Klara Kajabova - взял свою подачу со счетом 30-40

Гейм 10 - Оливия Шимчух - взял свою подачу со счетом 40-40

Гейм 11 - Klara Kajabova - взял свою подачу со счетом 15-40

Гейм 12 - Оливия Шимчух - взял свою подачу со счетом 40-40

Гейм 13 - Klara Kajabova - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0

Гейм 14 - Klara Kajabova - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40

Гейм 15 - Klara Kajabova - взял свою подачу со счетом 15-40

Гейм 16 - Оливия Шимчух - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0

Гейм 17 - Klara Kajabova - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0

Гейм 18 - Оливия Шимчух - взял свою подачу со счетом 15-40

Гейм 19 - Klara Kajabova - взял свою подачу со счетом 15-40

Гейм 20 - Оливия Шимчух - взял свою подачу со счетом 40-40

Гейм 21 - Klara Kajabova - взял свою подачу со счетом 15-40

Гейм 22 - Оливия Шимчух - взял свою подачу со счетом 30-40

Гейм 23 - Klara Kajabova - взял свою подачу со счетом 30-40

Гейм 24 - Klara Kajabova - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40

Гейм 25 - Klara Kajabova - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0

Гейм 26 - Оливия Шимчух - взял свою подачу со счетом 30-40

Гейм 27 - Klara Kajabova - взял свою подачу со счетом 15-40

Гейм 28 - Оливия Шимчух - взял свою подачу со счетом 40-40