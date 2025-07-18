18.07.2025
Смотреть онлайн Грант Тайра Катерина - Семенистая Дарья 18.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Италия — WTA Рим: Грант Тайра Катерина — Семенистая Дарья, 1/4 финала . Начало встречи 18 июля 2025 запланировано на 17:00 по московскому времени и пройдет на корте Court 1.
МСК, 1/4 финала, Корт: Court 1
WTA Рим
Завершен
(2:6, 5:7)
0 : 2
18 июля 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Семенистая Дарья - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 2 - Семенистая Дарья - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 3 - Семенистая Дарья - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 4 - Семенистая Дарья - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 5 - Грант Тайра Катерина - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 6 - Грант Тайра Катерина - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 7 - Семенистая Дарья - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 8 - Семенистая Дарья - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 9 - Семенистая Дарья - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 10 - Грант Тайра Катерина - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 11 - Семенистая Дарья - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 12 - Семенистая Дарья - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 13 - Грант Тайра Катерина - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 14 - Грант Тайра Катерина - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 15 - Семенистая Дарья - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 16 - Семенистая Дарья - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 17 - Грант Тайра Катерина - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 18 - Грант Тайра Катерина - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 19 - Семенистая Дарья - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 20 - Семенистая Дарья - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Статистика матча
Эйсы
1
0
Двойные ошибки
2
2
Выигрыш первой подачи
47%
64%
Реализация брейк - пойнтов
43%
60%
Комментарии к матчу