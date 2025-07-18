18.07.2025
Смотреть онлайн Никлас Вальднер - Генри Сквайр 18.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF M25 Kramsach: Никлас Вальднер — Генри Сквайр . Начало встречи 18 июля 2025 запланировано на 12:00 по московскому времени .
МСК
ITF M25 Kramsach
Завершен
(0:6, 0:6)
(0:6, 0:6)
0 : 2
18 июля 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Генри Сквайр - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 2 - Генри Сквайр - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 3 - Генри Сквайр - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 4 - Генри Сквайр - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 5 - Генри Сквайр - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 6 - Генри Сквайр - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 7 - Генри Сквайр - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 8 - Генри Сквайр - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 9 - Генри Сквайр - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 10 - Генри Сквайр - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 11 - Генри Сквайр - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 12 - Генри Сквайр - взял свою подачу со счетом 40-40
Статистика матча
Эйсы
2
4
Двойные ошибки
2
2
Выигрыш первой подачи
44%
83%
Реализация брейк - пойнтов
0%
55%
Комментарии к матчу