18.07.2025
Смотреть онлайн Энола Кьеза - Валентини Грамматикопулу 18.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF W35 Турин: Энола Кьеза — Валентини Грамматикопулу . Начало встречи 18 июля 2025 запланировано на 11:30 по московскому времени .
МСК
ITF W35 Турин
Завершен
(3:6, 1:6)
0 : 2
18 июля 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Энола Кьеза - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 2 - Валентини Грамматикопулу - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 3 - Энола Кьеза - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 4 - Валентини Грамматикопулу - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 5 - Энола Кьеза - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 6 - Валентини Грамматикопулу - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 7 - Валентини Грамматикопулу - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 8 - Валентини Грамматикопулу - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 9 - Валентини Грамматикопулу - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 10 - Энола Кьеза - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 11 - Валентини Грамматикопулу - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 12 - Валентини Грамматикопулу - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 13 - Валентини Грамматикопулу - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 14 - Валентини Грамматикопулу - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 15 - Валентини Грамматикопулу - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 16 - Валентини Грамматикопулу - взял свою подачу со счетом 15-40
Статистика матча
Эйсы
0
0
Двойные ошибки
1
0
Выигрыш первой подачи
48%
64%
Реализация брейк - пойнтов
12%
45%
Комментарии к матчу